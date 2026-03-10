13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi - Son Dakika
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
10.03.2026 13:02
Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırmayı planladığı ve kaleye Manchester Unitedlı milli kaleci Altay Bayındır'ı getirmek istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki file bekçisiyle yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

13 YILLIK SERÜVEN SONA EREBİLİR

Beşiktaş altyapısında yetişen ve yaklaşık 13 yıldır kulübün formasını giyen Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Siyah-beyazlı yönetimin, genç kaleciyle yeni kontrat yapmama kararı aldığı iddia edildi.

YERİNE ALTAY BAYINDIR İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için kaleci transferi planını da netleştirdi. Siyah-beyazlıların, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır ile prensip anlaşmasına vardığı ve sezon sonunda resmi imzaların atılmasının beklendiği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 karşılaşmada görev alan Ersin Destanoğlu, 7 maçta kalesini gole kapattı. 25 yaşındaki kaleci bu süreçte 23 gole engel olamadı.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi - Son Dakika

