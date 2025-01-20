131 yıl sonra imkansızı yaşayan Manchester United'da Altay Bayındır'a gün doğdu - Son Dakika
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131 yıl sonra imkansızı yaşayan Manchester United'da Altay Bayındır'a gün doğdu

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Manchester United'ın Brighton'a 3-1 yenilmesinde kaleci Onana'nın hataları maça damga vurdu. Bu yenilgi ile Kırmızı Şeytanlar, tam 131 yıl aradan sonra ilki başardı ve ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 mağlubiyet aldı. Onana'nın yetersiz performansı sonrası birçok İngiliz taraftar Altay Bayındır'ın kaleyi devralması gerektiğini işaret ediyor.

20.01.2025 14:57  Güncelleme: 15:06
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Premier Lig'in 22. haftasında Brighton'a da 3-1 mağlup olan Manchester United'da kaleci Onana'nın hataları maça damga vurdu. Kırmızı Şeytanlar, tam 131 yıl aradan sonra ilki başardı.

"TARİHİN EN KÖTÜ TAKIMIYIZ"

Brighton'a 3-1 yenildikleri maçın ardından sinirli ve morali bozuk şekilde röportaja gelen Ruben Amorim, "Belki de Manchester United tarihinin en kötü takımıyız. Manşet istediğinizi biliyorum" dedi.

131 yıl sonra imkansızı başaran Manchester United'da Altay Bayındır'a gün doğdu

131 YIL SONRA İLK YAŞANDI

Kaleci Onana'nın tüm maçta büyük hatalar yapmasının ardından kalesinde 3 gol görerek sahadan mağlup ayrılan Manchester United, 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 mağlubiyet almış oldu.

ALTAY BAYINDIR'A GÜN DOĞDU

Geçtiğimiz hafta kupada oynanan maçta yıldızlaşan Altay Bayındır, takımın yıldızı seçilmiş ve İngiliz taraftarları tarafından övgüler almıştı. Onana'nın yetersiz performansı sonrası birçok kişi Altay Bayındır'ın kaleyi devralması gerektiğini işaret ediyor.

131 yıl sonra imkansızı yaşayan Manchester United\'da Altay Bayındır\'a gün doğdu

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Son Dakika Spor 131 yıl sonra imkansızı yaşayan Manchester United'da Altay Bayındır'a gün doğdu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hüseyin Balta:
    adamın dibi 5 0 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    krallll 5 0 Yanıtla
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