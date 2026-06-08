14. Fetih Kupası Tamamlandı

Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası sona erdi.
Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun 5. ve son gününde madalya atışları yapıldı.
Düzenlenen kapanış töreninde geleneksel okçuluk, makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, törende açıklamalarda bulundu.
Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik eden Bilal Erdoğan, "Muhteşem bir Fetih Kupası'nı geride bıraktık. Emeği geçen bütün arkadaşlara ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Çok mesafe aldık. Türkiye'de okçuluk ve Fetih Kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz. Çok daha güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.
14. kez düzenledikleri Fetih Kupası'nda 5 gün boyunca çok emek verdiklerini belirten Hüseyin Topbaş, "Zorlu bir süreç. Burası, manevi anlamı çok kıymetli bir mekan. Böylesine güzel bir turnuvada 51 ülkeden 860'ın üzerinde sporcuyla böyle bir turnuva yapmak bize nasip olduğu için Okçular Vakfı ailesi adına çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. 2013'te başlayan bu hikaye bugün zirveye oturmuş durumda." diye konuştu.
Fetih Kupası'nda madalya alan sporcular şöyle:
Makaralı Yay Erkekler Takım
Altın madalya: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca
Gümüş madalya: Belal Alawadi, Abdullah Almanhale, Abdulaziz Alrodhan
Bronz madalya: Csaba Balogh, Istvan Csernak, Laszlo Szijarto
Makaralı Yay Karışık Takım
Altın madalya: Amanda Mlinaric, Domagoj Buden
Gümüş madalya: Yeşim Bostan, Emircan Haney
Bronz madalya: Raghad Ismail A Kaabi, Belal Alawadi
Klasik Yay Kadınlar Takım
Altın madalya: Minjin Kang, Juye Lee, Seulha Yu
Gümüş madalya: Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat, İkbal Yıldız
Bronz madalya: Kasandra Berzan, Alexandra Mirca, Nikoli Streapunina
Klasik Yay Erkekler Takım
Altın madalya: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış
Gümüş madalya: Jarno de Smedt, Esteban Gilson, Feel Stinkens
Bronz madalya: Yunhyeok Cho, Chuljun Choi, Yechan Ji
Klasik Yay Karışık Takım
Altın madalya: Elif Berra Gökkır, Mete Gazoz
Gümüş madalya: Seulha Yu, Chuljun Choi
Bronz madalya: Roberta Di Francesco, Matteo Borsani
Cambı kadınlar
Altın madalya: Sabyrzhan Fariza
Gümüş madalya: Galymzhanova Assemgul
Bronz madalya: Cholponai Umurkulova
Cambı Erkekler
Altın madalya: Dyussupov Olzhas
Gümüş madalya: Kulmirzayev Zhanibek
Bronz madalya: Ali Sessigyzel
Limitsiz Yay Hava Koşusu Erkekler
Altın madalya: Jere Nystrom
Gümüş madalya: Fatih Yıldız
Bronz madalya: Adam Karpowicz
50lb Limitli Yay Hava Koşusu Karma
Altın madalya: Mattihas Lehner
Gümüş madalya: Wagianto Anto
Bronz madalya: Kübra Balaban
Limitsiz Yay Hava Koşusu Kadınlar
Altın madalya: Şebnem Saliha Çakıroğlu
Gümüş madalya: Kübra Balaban
Bronz madalya: Münevver Sarıkaya
Organik Yay Hava Koşusu Karma
Altın madalya: Jere Nystrom
Gümüş madalya: Ivar Malde
Bronz madalya: Hüseyin Çalışkan
Geleneksel Okçuluk Hedef Kategorisi Kadınlar
Altın madalya: Kanaiym Turgunbekova
Gümüş madalya: Ayşegül Demirbağ Çalışkan
Bronz madalya: Sabira Zhappar
Geleneksel Okçuluk Hedef Kategorisi Erkekler
Altın madalya: Zhanibek Salamatuly
Gümüş madalya: Rustam Nogoibaev
Bronz madalya: Murat Lukpanov
Makaralı Yay Kadınlar
Altın madalya: Defne Çakmak
Gümüş madalya: Yeşim Bostan Uçar
Bronz madalya: Hatice Efdal Köse
Makaralı Yay Erkekler
Altın madalya: Ivan Siniaev
Gümüş madalya: Venkatadri Kunderu
Bronz madalya: Priyansh
Klasik Yay Erkekler
Altın madalya: Matteo Borsani
Gümüş madalya: Mauro Nespoli
Bronz madalya: Aldar Tsybikzhapov
Klasik Yay Kadınlar
Altın madalya: Seulha Yu
Gümüş madalya: Elif Berra Gökkır
Bronz madalya: Juye Lee
Son Dakika › Spor › 14. Fetih Kupası Tamamlandı - Son Dakika
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