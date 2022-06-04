14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri sürüyor - Son Dakika
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14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri sürüyor

04.06.2022 16:35
14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 14.'sü gerçekleştirilen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 14.'sü gerçekleştirilen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri devam ediyor.

Kocaeli'nin dünya şampiyonu Ömer Arslantaş onuruna İzmit ilçesindeki atletizm sahasında düzenlenen organizasyonda, 14 kategoride yaklaşık 1000 güreşçi mücadele ediyor.

Güreşler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı'nın da katılımıyla başpehlivanlık karşılaşmaları için kura çekimi yapıldı.

Eşleşme sonrası başpehlivanlar, ilk tur mücadeleleri için kol bağladı. Güreşler, yarın yapılacak başpehlivanlık mücadelesiyle sona erecek.

Bu yıl başpehlivanlığı kazanacak güreşçi, değeri 120 bin lira olan altın kemerin sahibi olacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri sürüyor - Son Dakika

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