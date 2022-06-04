Bu yıl başpehlivanlığı kazanacak güreşçi, değeri 120 bin lira olan altın kemerin sahibi olacak.

Güreşler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı 'nın da katılımıyla başpehlivanlık karşılaşmaları için kura çekimi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri sürüyor - Son Dakika

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