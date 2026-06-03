14. Uluslararası Fetih Kupası Başladı: 51 Ülkeden 700'den Fazla Sporcu Yarışıyor - Son Dakika
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14. Uluslararası Fetih Kupası Başladı: 51 Ülkeden 700'den Fazla Sporcu Yarışıyor

03.06.2026 21:55
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde 51 ülkeden 700'den fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 14. Uluslararası Fetih Kupası, Okçular Vakfı Tesisleri'nde başladı. Modern ve geleneksel okçuluk branşlarında yarışmalar yapılacak.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 14'üncü Uluslararası Fetih Kupası, Okçular Vakfı Tesisleri'nde başladı. Bu yıl 51 ülkeden 700'ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonun resmi açılış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Modern ve geleneksel okçuluk branşlarında müsabakaların başlamasının ardından düzenlenen protokol konuşmalarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Okçuluk sadece bir spor dalı olarak değil bir çağı kapatıp başka bir çağ açan ecdadımızın köklü kültürel mirasını geleceğe taşıyan bir değer olarak yeniden hayat bulmaktadır. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han genç yaşına rağmen tarihin akışını değiştirmiştir. İstanbul'un fethine giden süreçte okçularımızın gösterdiği maharet ile büyük zaferin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Okçular tekkesi yüzyıllar boyunca sadece spor alanı değil ilmin, sanatın ve kültüründe elçisi olmuştur" dedi.

OSMAN AŞKIN BAK: GELENEKTEN İLHAM ALARAK GELECEĞE YÜRÜYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise konuşmasında, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlediğimiz Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'un fethinin hatırasını yaşatan kıymetli bir buluşma. Bu vesileyle büyük ve şanlı fethin yıl dönümünü bir kez daha gururla yad ediyor, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bundan tam 573 yıl önce bu topraklardan sadece bir şehir fethedilmedi. Gönüller fethedildi, kardeşlik ve muhabbet bağları mayalandı. Bugün burada da o ruhu canlı tutuyor, gelenekten ilham alarak geleceğe yürüyoruz. Atalarımız bize emaneti olan bu şehri, çok yönlü sportif buluşmalarla taçlandırıyor, geleneksel değerlerimize, sporumuza sahip çıkıyoruz. Bu yönüyle Uluslararası Fetih Kupası yalnızca bir spor etkinliği değil, bir kimlik, bir hafıza ve bir duruş şarkısıdır. Bu organizasyonu, el birliği, gönül birliği ile dünyanın en büyük sivil okçuluk buluşmalarından biri haline getirdik. Bu yıl organizasyonumuzda 5 kıtadan, 51 ülkeden, 700'ün üzerinde sporcumuz yer alıyor. Bu görkemli tablo, Türkiye'nin organizasyon gücünü ve İstanbul'un uluslararası spor vizyonunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İstanbul, hem tarihi kimliğiyle hem de büyük spor organizasyonlara ev sahipliği yapma gücüyle küresel bir merkez konumundadır. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali, 2027 UEFA Konferans Ligi finali, 2027 Avrupa Oyunları ve Formula 1 Grand Prix'si gibi dünyaca talep ve takdir edilen çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan konumumuz da bu gücümüzün, vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Asya ile Avrupa'yı buluşturan bu kadim şehir, bugün sporcuları, kültürleri ve milletleri ok meydanında buluşturuyor. Geleneksel ve modern okçuluğu aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Fetih Kupası'nı bu yıl da alnımızın akıyla, başarıyla tamamlayacağız. Modern okçulukta bu yıl hem çok güçlü bir katılım hem yüksek seviyeli bir mücadele bizleri bekliyor. Dünyanın 25 farklı kesiminden gelen deneyimli sporcular, dünya sıralamasındaki puanları için İstanbul'da kıyasıya bir mücadele verecek. Bu yıl milli takımlar düzeyinde takım ve karışık takım kategorilerine de organizasyon dahil edilerek rekabet seviyesini daha da yukarılara taşıdık. Geleneksel okçulukta ise 35 ülkeden sporcularımız ecdadımızın mirasını yaşatmak için burada boy gösterecek. Güney Kore'nin uzun bir aradan sonra yeniden modern okçuluk kategorisinde yer alması müsabakalara ayrı bir değer katıyor. Ayrıca gönül coğrafyamızın kıymetli bir parçası olan kardeş ülkemiz Filistin'in de bu organizasyona katılması bizim için son derece anlamlı. Farklı kültür, deneyim, tecrübe ve birikimiyle organizasyona renk katan tüm sporcularımıza, sporseverlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Modern okçulukta dünya sıralamasına puan veren yapısıyla Fetih Kupası, sporcularımızın kariyerleri açısından da kritik bir durak olarak değerlendiriliyor. Sporcularımızın emeğine ve başarısına verdiğimiz değerin somut bir göstergesi olarak bu yıl toplam 75 bin euroluk bir ödül havuzu oluşturuldu. Bu vesileyle İstanbul'un kalbinde, Okçular Vakfı tesislerinde ok ile yayın nişanını, mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN: İYİ OLAN KAZANSIN

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da organizasyonun önemine değinerek, "Fetih Kupası 75 bin euro ödül havuzunda gerçekleşecek. Son 15 yılda Türkiye'de okçuluğun yükselişi, Türk okçuluğunun dünya meydanında zirvede yer alıyor olmasını, rekabet ediyor olmasını bizleri gururlandırıyor. Bütün bu başarıda emeği geçen başta Okçular Vakfımız olmak üzere; Okçuluk Federasyonumuza, Geleneksel Okçuluk Federasyonumuza çok çok teşekkür ediyorum. İyi olan kazansın" açıklamasını yaptı.

HÜSEYİN TOPBAŞ: BU MEKANDAN NİCE SPORCULAR AVRUPA'DA, DÜNYADA, OLİMPİYATLARDA MADALYALAR ALDI

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise yaptığı açıklamada, "Bu mekan çok önemli. Buradan şimdi bakıyorum karşımda namazgah. Fatih Sultan Mehmet'in ordusu buradaydı ve bu namazgahta kendisi de namaz kıldı. Buradan fetih müyesser oldu ve fethin akabinde bu araziyi okçulara hediye etti. O tarihten itibaren yüzyıllar boyunca burada okçuluk hemhal olundu ve okçuluk faaliyetleri devam etti. 2013 yılında Okçular Vakfımızın yeniden ihyasıyla başlayan süreçte, bizler de bu kadim sporumuzu yaşatmaya, geliştirmeye ve gençlerimizle buluşturmaya gayret ettik. Buradan, bu mekandan nice sporcular Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda madalyalar aldı. Bugün de ev sahipliği etmekten gurur duyduğumuz Fetih Kupamızın bu akşamki şöyle bakıyorum ben tablolara, binin üzerinde kalabalık, 51 ülkeden son rakamlar galiba 800'ün üzerinde sporcuyla buradayız. Ben sporcuların her birine tabii ki başarılar diliyorum. Burada birbirleriyle kültürel etkileşimler yapmalarını, arkadaşlıklar kurmalarını temenni ediyorum. Bu turnuvanın en güzel şekilde geçeceğine inanıyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından mehteran gösterisi ve Alatau konser programı gerçekleşti. 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası'nda 51 ülkeden 700'ün üzerinde sporcu madalya mücadelesi verecek. Organizasyonda modern ve geleneksel okçuluk branşlarında gerçekleştirilecek müsabakalar, farklı yaş kategorilerinde yapılacak. Kupanın, hafta boyunca devam edecek yarışmaların ardından sona ereceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Okçular, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 14. Uluslararası Fetih Kupası Başladı: 51 Ülkeden 700'den Fazla Sporcu Yarışıyor - Son Dakika

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