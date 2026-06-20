14 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kütahya'da Başladı - Son Dakika
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14 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kütahya'da Başladı

14 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kütahya\'da Başladı
20.06.2026 11:00
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Kütahya'da düzenlenen şampiyonaya 79 ilden 1650 sporcu katılıyor. Yarışmalar 17 kategoride yapılıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

Şampiyona, 79 ilden bin 650 sporcunun katılımıyla Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda gerçekleştiriliyor. 17 farklı kategoride düzenlenen şampiyonada sporcular, derece elde edebilmek için mücadele edecek.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, organizasyon öncesinde sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

Kütahya'nın önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bayırcı, gençlere yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını söyledi.

Bayırcı, gençlerin sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmaların sürdüğünü belirterek, "14 yaş altı kategorisinde atletizm branşında yaklaşık 1650 gencimiz burada mücadele ediyor. Gençlerimize yapılan yatırım bizim için en önemli yatırımdır. Onları her zaman daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Yarın sona erecek şampiyonada dereceye giren sporcuların, milli takım seçmelerine katılma hakkı elde edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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