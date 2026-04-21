14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Ordu'da devam etti.

Başpehlivan Recep Kara ile Atatürk spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki ilk karşılaşmada Botaş, Ankara DSİ'yi 98-52 mağlup etti.

Diğer karşılaşmalarda Samsun Canik Belediyesi, İzefe'yi 63-53, Antalya Gelişim, Gallardo'yu 71-41, Mersin Gençlerbirliği, TED Ankara Kolejliler'i 63-60, Fenerbahçe, Eyüpsultan Belediyesi'ni 80-41, KKTC Levent Koleji, Çankaya Üniversitesi'ni 72-54, Mersin Beta Akademi, Nesibe Aydın'ı 61-57 ve Emlak Konut, İzmir Yükseliş'i 44-31 yendi.

Şampiyona, 26 Nisan Pazar günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.