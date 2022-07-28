Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nın yüzü değişiyor - Son Dakika
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Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nın yüzü değişiyor

28.07.2022 17:06
Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nın yüzü değişiyor

1461 Trabzon FK takımının maçlarını oynadığı Ortahisar Yavuz Selim Stadı'ın bazı bölümleri yeniden dizayn ediliyor.

1461 Trabzon FK takımının maçlarını oynadığı Ortahisar Yavuz Selim Stadı'ın bazı bölümleri yeniden dizayn ediliyor. Konu hakkında bilgiler veren 1461 Trabzon Kulüp Başkan Celil Hekimoğlu, stadyumda yeni sezon öncesi yenilenme çalışmaları yapıldığını belirterek, çalışmaların ligin 3. haftasına kadar yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Doğu tribününde bulunan Protokol ve VIP bölümünün Batı tribününde yer alacağını ifade eden Hekimoğlu, "Yeni yapılan batı tribünü yeniden dizayn ediliyor. Girişleri, koltukları ve düzeni ile modern bir yapıya kavuşuyor. Ayrıca sahamızın çimleri de değişiyor. Ekim işlemi yapıldı. Yeni sezona yetiştirilmeye çalışıyor. Hem tribünler hem de zemin yeni sezonda daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda taraftarları yeniden dizayn edilen Ortahisar Yavuz Selim Stadı'na beklediklerini de kaydeden Başkan Celil Hekimoğlu, "Ayrıca stadımızın yenilenmesinde emeği olan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hayrullah Ozan Çetiner'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

1461 Trabzon, Ortahisar, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nın yüzü değişiyor - Son Dakika

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