Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Kırmızı-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Sharjah'ın 28 yaşındaki golcü Rey Manaj için harekete geçti. Al Sharjah ile Sivasspor'un Rey Manaj transferi için anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
Daha önce bonservisi için 15-20 milyon euro civarlarında beklentisi olan Sivasspor'un bu transferden 2 milyon euro bonservis kazanacağı ifade edildi. Al Sharjah'ın Rey Manaj'la da kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve yıldız ismin yıllık 2.5 milyon euro maaş alacağı belirtildi.
Sivasspor'da 63 müsabakada forma şansı bulan Rey Manaj, bu karşılaşmalarda 34 gol attı ve 8 asist üretti.
Son Dakika › Spor › 15-20 milyon eurolar konuşuluyordu! Rey Manaj'a ödenecek bonservis şaşırttı - Son Dakika
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