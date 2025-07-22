15-20 milyon eurolar konuşuluyordu! Rey Manaj\'a ödenecek bonservis şaşırttı

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Kırmızı-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

BAE'YE İMZA ATACAK

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Sharjah'ın 28 yaşındaki golcü Rey Manaj için harekete geçti. Al Sharjah ile Sivasspor'un Rey Manaj transferi için anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ ŞAŞIRTTI

Daha önce bonservisi için 15-20 milyon euro civarlarında beklentisi olan Sivasspor'un bu transferden 2 milyon euro bonservis kazanacağı ifade edildi. Al Sharjah'ın Rey Manaj'la da kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve yıldız ismin yıllık 2.5 milyon euro maaş alacağı belirtildi.

SİVASSPOR RAKAMLARI

Sivasspor'da 63 müsabakada forma şansı bulan Rey Manaj, bu karşılaşmalarda 34 gol attı ve 8 asist üretti.