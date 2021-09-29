Salon: Kadir Has
Hakemler: Aytuğ Ekti, Murat Arıkanlı, Muhammed Turp
Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 4, Sevgi Tonguç, Derin Yaya 5, Williams 18, Abdi 8, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 6, Helin Boybeyi 2, Dean 5, Goncagül Kavak, Ecesu Dinçer
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Feride Şevval Akalan 8, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakuş 5, Sinem Ataş 9, Holingsvorth, Turner 10, Anigwe 10, Esra Ural Topuz 15
1. Periyot: 21-18
Devre: 39 - 35
3. Periyot: 53 - 49
Bellona Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 67-66 yendi.
Turnuvada bugün saat 16.00'da oynanması gereken Beşiktaş HDI Sigorta-Botaş karşılaşması, siyah-beyazlı takımda bazı oyuncuların gıdadan zehirlenmesi nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: AA
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