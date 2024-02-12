140 dağcının katılımıyla 15. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

140 dağcının katılımıyla 15. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı tamamlandı

140 dağcının katılımıyla 15. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı tamamlandı

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan 15. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış zirve Tırmanışı, 140 dağcının katılımıyla tamamlandı. Tırmanışa 18 ilden katılan dağcılar, Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metredeki zirvesine tırmanarak faaliyeti başarılı bir şekilde tamamladı. Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, etkinliğe katılan dağcılara teşekkür etti.

12.02.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan 15. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış zirve Tırmanışı 140 dağcının katılımıyla tamamlandı.

K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü ve Hacılar Erciyes Gençlik Spor Kulübü'nün Erciyes Kış Zirve Tırmanışı; 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Tırmanışa 18 ilden katılan 140 dağcı; Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metredeki zirvesine tırmanarak faaliyeti başarılı bir şekilde tamamladı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz; "Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz kış zirve tırmanışını başarılı bir şekilde tamamladık. Etkinliğe katılan dağcı arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kayseri, Erciyes, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 140 dağcının katılımıyla 15. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:47:46. #1.13#
SON DAKİKA: 140 dağcının katılımıyla 15. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement