15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı - Son Dakika
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15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı

17.07.2022 20:14
15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı.

Gökbel Yaylası'nda düzenlenen güreşlerde, 45'i başpehlivan olmak üzere 800 pehlivan çayıra çıktı. Yarı finalde Ali İhsan Batmaz'ı yenen Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz'i yenen Yusuf Can Zeybek ile finalde karşılaştı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, Gökbel Er Meydanı'ndaki final müsabakasında Yusuf Can Zeybek'i yenerek başpehlivan oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törende ödüller, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından verildi.

Güreş ağalığı için 5 kişinin yarıştığı açık artırmayı, 1 milyon 307 bin lira ile en yüksek teklifi veren iş insanı Eray Erdem kazandı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cengizhan Şimşek, Edirne'den sonra 3. kemerini aldığını, bunun bir ekip başarısı olduğunu belirtti. Eşek ile supleks hareketi yaptığı görüntülerle ilgili soru üzerine Şimşek, şöyle konuştu:

"Biz Yörük çocuğuyuz, çadırdan geldim. Hala konar göçer hayatımıza devam ediyoruz. Buradan çıkınca yarın nasip olursa memleketime gideceğim. Ailem beni bekliyor. Eşek bizim aracımız. Dağa koyunları götürürken gıdalarımızı, bazı eşyalarımızı yükleyip gidiyoruz. Yolda mola verip kahvaltı yaparken, 'Eşeği kaldırabilir misin?' dediler. Ben de 'bir kaldırayım' dedim. O anda kaldırdım o da videoya çekilmiş. İnternette sonradan gördüm. Daha sonra da yorumları okudum, bazılarına üzüldüm. Benim bir art niyetim yok, hayvan sevgisi olan insanım. At, köpek ve tavuklarımız var. Ben antrenmanımı yaptıktan sonra hayvanlarımla iç içeyim. Onlarla vakit geçiriyorum. O yüzden beni yanlış anlamasınlar."

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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