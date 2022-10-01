15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'e 25-13 yenildi - Son Dakika
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15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'e 25-13 yenildi

01.10.2022 23:00
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'e 25-13 yenildi

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakasında Bosna Hersek'e 25-13 yenildi.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakasında Bosna Hersek'e 25-13 yenildi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Zenica Kamberovica Polje Stadı'nda Bosna Hersek ile karşılaştı. Milliler, sahadan 25-13 mağlubiyetle ayrıldı.

15'li Ragbi Erkekler Milli Takımı, 15 Ekim'de ise Trabzon Vakfıkebir Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek.

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Kaynak: AA

Konferans, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'e 25-13 yenildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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