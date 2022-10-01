Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Zenica Kamberovica Polje Stadı'nda Bosna Hersek ile karşılaştı. Milliler, sahadan 25-13 mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'e 25-13 yenildi - Son Dakika

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