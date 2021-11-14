15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu son maçında Romanya, deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Romanya Milli Takım forması giyen 15 yaşındaki Türk asıllı Rumen futbolcu Enes Sali tarihe geçti.
NTV Spor'da yer alan habere göre, Romanya Ligi'nde Constanta'nın Academica Clience'yi 5-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Enes Sali bir de gol atmış ve lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olmuştu. Yetenekleriyle dikkat çeken Sali, Romanya'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki İzlanda ve Lihtenştayn maçlarının aday kadrosuna dahil edilmişti.
Romanya grubun son maçında Lihtenştayn'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederken maçın 82. dakikasında Enes Sali, Andrei Ivan'ın yerine oyuna girdi ve milli formayla tanıştı. 15 yıl, 8 ay ve 22 günlük Enes Sali, Romanya Milli Takım formasını giyen en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.
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