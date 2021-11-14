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15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu - Son Dakika

15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu

14.11.2021 23:36
15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu

15 yaşındaki Türk asıllı Rumen futbolcu Enes Sali, Romanya Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olmasının ardından bir kez daha tarihe geçti. Romanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan Sali, Lihtenştayn maçının 81. dakikasında oyuna girerek Romanya Milli Takım formasını giyen en genç futbolcu oldu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu son maçında Romanya, deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Romanya Milli Takım forması giyen 15 yaşındaki Türk asıllı Rumen futbolcu Enes Sali tarihe geçti.

ROMANYA LİGİ'NDE GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCU

NTV Spor'da yer alan habere göre, Romanya Ligi'nde Constanta'nın Academica Clience'yi 5-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Enes Sali bir de gol atmış ve lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olmuştu. Yetenekleriyle dikkat çeken Sali, Romanya'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki İzlanda ve Lihtenştayn maçlarının aday kadrosuna dahil edilmişti.

İLK KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Romanya grubun son maçında Lihtenştayn'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederken maçın 82. dakikasında Enes Sali, Andrei Ivan'ın yerine oyuna girdi ve milli formayla tanıştı. 15 yıl, 8 ay ve 22 günlük Enes Sali, Romanya Milli Takım formasını giyen en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu

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Son Dakika Spor 15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu - Son Dakika
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