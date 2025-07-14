15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Sporla Birlik Mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da iki anlamlı spor organizasyonu gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen turnuvalar, gençlerin spor aracılığıyla milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesine katkı sağladı. Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Satranç Turnuvasında farklı yaş kategorilerinden birçok sporcu hamleleriyle kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Diğer yandan, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma Eskrim İl Birinciliği müsabakaları da büyük ilgi gördü. U14 ve U17 kategorilerinde yapılan eskrim karşılaşmaları, centilmenlik içinde ve yüksek performansla tamamlandı. Her iki turnuva da 15 Temmuz'un anlam ve önemine vurgu yaparken, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. - AFYONKARAHİSAR