Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası - Son Dakika
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Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

04.09.2022 23:48
Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

15. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası'nın final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 96-92 mağlup ederek şampiyon oldu.

15. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası'nın final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 96-92 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-38 üstün gitti.

Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodunu 77-71 önde tamamladığı karşılaşmadan 96-92 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertli takıma kupayı, Mehmet Baturalp'in eşi Ülkü Baturalp ve ailesi takdim etti.

Organizasyondaki üçüncülük maçında ise Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Emlakjet karşılaştı. Rakibine 79-75 üstünlük sağlayan Beşiktaş, turnuvayı üçüncü tamamladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası - Son Dakika

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