15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti

14.09.2022 23:52
15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Karadağ'ı 3-1 yendi.

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Karadağ'ı 3-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini 17. dakikada Oğuzhan Ertem, 52. dakikada Ahmet Çobanoğlu ve 75. dakikada Boran Eligüzel attı. Karadağ'ın golünü 31. dakikada Andrija Vukoje kaydetti.

Milliler, pazartesi günü oynanan ilk hazırlık maçını da 6-0 kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Karadağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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