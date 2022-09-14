Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini 17. dakikada Oğuzhan Ertem, 52. dakikada Ahmet Çobanoğlu ve 75. dakikada Boran Eligüzel attı. Karadağ'ın golünü 31. dakikada Andrija Vukoje kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika

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