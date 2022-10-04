15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya 5-2 yenildi - Son Dakika
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15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya 5-2 yenildi

04.10.2022 19:10
15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya 5-2 yenildi

15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında İzlanda'ya 5-2 mağlup oldu.

15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında İzlanda'ya 5-2 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Biscupiec Stadı'ndaki maçta İzlanda'nın gollerini Salka Palmadottir ve Karen Palmadottir (4) attı. Milli takımın gollerini ise Yaren Ersen ve Mevlüde Melek Okuyan kaydetti.

Ay-yıldızla takım, turnuvadaki ikinci maçında 6 Ekim Perşembe günü Litvanya ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

İzlanda, Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya 5-2 yenildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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