15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Macaristan\'ı 5-2 Yendi

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Manisa'da oynanan özel maçta Macaristan'ı 5-2 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 11. dakikada Bilal Demirağ, 17, 50 ve 67. dakikalarda Ada Yüzgeç ile 30. dakikada Ali Demirbilek kaydetti. Macaristan'ın gollerini ise 6. dakikada Zsolt Varga ve 48. dakikada Mate Kiss attı.
Teknik direktör Selçuk Erdoğan yönetimindeki 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 7 Mart Perşembe günü Macaristan'la bir maç daha yapacak.
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Sivasspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sivasspor forması hediye edildi. Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Bahattin Eken, teknik direktör Bülent Uygun, yardımcı antrenörler ve futbolcular karşıladı. Ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 58 numaralı Sivasspor forması hediye edildi.
CHP Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, 7 başlık altında, 107 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Önceliklerinin Kepez'de halkın geçim derdine çare bulmak olduğunu belirten Kocagöz, projelerinin temelinde önce insan anlayışının yattığını söyledi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Mersin'de 150 Irak Türkmeni öğrencinin katılımıyla 'Türkmeneli Kış Gençlik Kampı' düzenledi. Kamp kapsamında Türk tarihi, uluslararası örgütler ve liderlik gibi seminerler düzenlendi. Irak Türkmeni gençler, sportif ve kültürel etkinliklere katılarak iletişimlerini güçlendirdi. YTB, dünyanın dört bir yanındaki Türkler ve akraba topluluklara hizmet götürmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Sivasspor Kulübü yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas'a gelişi üzerine özel tasarlanmış imzalı Sivasspor formasını takdim etti. Kulüp başkanı, başkan vekili, teknik direktör ve futbolcular, Erdoğan'a 58 numaralı ve üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı formayı hediye etti. Sivasspor heyeti ayrıca Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Adana'da bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'ne ait idari bina, çıkan yangında hasar görmesinin ardından yeniden yapıldı. Yeni bina, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) işbirliğiyle sponsorlar tarafından yapıldı. Açılış töreninde konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sporun milli beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir unsuru olduğunu belirtti. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ise derneklerinin Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Alanyaspor'un taraftarlarıyla buluşarak, Menderes Türel döneminde temeli atılan ve balık havuzuna dönen Alanyaspor tesislerini en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Tütüncü, Alanyaspor-Trabzonspor maçını da tribünden izledi.
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