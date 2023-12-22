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15 Yaşındaki Emre Onuş, Yüzmede Başarılarına Devam Ediyor - Son Dakika
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15 Yaşındaki Emre Onuş, Yüzmede Başarılarına Devam Ediyor

Yüzmede üçüncülük ve 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Emre Onuş, yeni dereceler elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Rahatsızlığından dolayı yüzmeye başlayan ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken kendisi de yüzmeyi öğrenen Onuş, çeşitli dereceler elde ederek Türkiye şampiyonalarına katıldı. Geçen ay Slovenya'da düzenlenen Orta Avrupa Ülkeleri Gençler Yarışması'nda üçüncü olan Onuş, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda da derece elde etmek için çalışmalarına devam ediyor.

15 Yaşındaki Emre Onuş, Yüzmede Başarılarına Devam Ediyor
22.12.2023 - 11:17,
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Yüzmede, Orta Avrupa ülkelerinin katıldığı organizasyonda üçüncülüğü ve 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Emre Onuş, yeni dereceler elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Emre Onuş, rahatsızlığından dolayı yüzmeye başlayan ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken kendisi de yüzmeyi öğrenmek istedi.

İlk bir ay ayağını dahi havuza sokmaya korkan Emre Onuş, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzunda antrenörlerin desteğiyle yüzmeyi öğrendi.

Emre Onuş, kendini geliştirerek, Tekirdağ'da düzenlenen yarışmalarda çeşitli dereceler elde etmesinin ardından Türkiye şampiyonalarına katıldı. 3 Türkiye şampiyonluğu kazanan Emre Onuş, geçen ay Slovenya'da düzenlenen Orta Avrupa Ülkeleri Gençler Yarışması'nda da üçüncü oldu.

Beş yaşında başladığı yüzmede bugüne kadar 15'i altın 40 madalya kazanan sporcu, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda da derece elde edip başarılarına yenilerini eklemek için her gün çalışmalarına devam ediyor.

"Yeni madalyalar için çok çalışıyorum"

Emre Onuş, AA muhabirine, her zaman madalyalarına yenilerini eklemek için çalıştığını söyledi.

Her yarışma sonunda kürsüde olmak istediğini aktaran genç sporcu, bugüne kadar 40 madalya kazanmanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Gelecek yıl yeni dereceler elde etmek istediğini belirten Emre Onuş, "Bu yıl son olarak geçen ay Slovenya'da düzenlenen Orta Avrupa Ülkeleri Gençler Yarışması'na katıldım. Orada üçüncülük elde ettim ve 4x200 metre bayrak yarışında da takım halinde birinci olduk. Yarışmaya başlamadan önce insan çok stres oluyor. Havuzda yarışmaya başlayınca herkes bildiğini yapıyor. Slovenya'da yarışı bitirip üçüncü olduğumu gördüğümde çok mutlu oldum. Yine yoğun bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Bundan sonra da hedefim milli takımımızı uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı da Emre Onuş'un uluslararası organizasyonda üçüncü olmasının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Sporcusunun çok hırslı ve çalışkan olduğunu aktaran Saygı, "Çalışmalarımıza devam ederek bu başarısını bir üst seviyeye çıkartmasını istiyoruz. Olimpiyat yolunda ilerlemek istiyoruz. Emre'nin suya girme süreci biraz uzun sürmüştü ama suya alıştıktan sonra yeteneğini görmüştük. Çalışmalarını sistemli bir şekilde devam ettirdi ve güzel başarılar kazandı. Bundan sonra da güzel başarılara imza atacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Orta Avrupa, Tekirdağ, Slovenya, Türkiye, Antrenman, Spor, Güncel, Son Dakika

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