15 Yaşındaki Kaleci Umut Cem Akıncı, Bandırmaspor\'a Transfer Oldu

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 15 yaşındaki yetenekli kaleci başarılarıyla göz kamaştırıyor. Yetenekli sporcunun başarılarını yakın takibe alan Bandırmaspor, Umut Cem Akıncı'yı renklerine bağladı.

Henüz 10 yaşındayken Altınordu Spor Kulübü Futbol Okulu'na başlayan ve daha sonra Batı Ordu Spor Futbol Okulu'nda dikkatleri üzerine çeken Akıncı, futbol eğitimini aldıktan sonra Ayvalıkgücü Belediyespor U-14 ve U-15 takımlarında performansıyla göz doldurdu.

Geçen sezon Türkiye'nin en eski futbol kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'ne transfer olan Umut Cem Akıncı, gelişim kulübünde çıktığı idmanlarda inanılmaz kurtarışlar yaparak geleceğin başarılı sporcularından biri olabileceğinin sinyallerini verdi.

Sezon başından bu yana Bandırmaspor U-16 gelişim takımıyla antrenmanlara başlayan Umut Cem Akıncı, daha şimdiden Bandırmalı taraftarların yüreklerinde taht kurmayı başardı.

Bugüne kadar; Altay'ın efsanevi sporcusu Aytekin Erhanoğlu (Vosvos Aytekin) ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecisi Hayrettin gibi dev sporcuları Türk Futbolu'na kazandıran Ayvalık'ın, çok yakın bir zamanda Umut Cem Akıncı ile yepyeni bir ismi daha efsanevi sporcular kervanına kazandırması bekleniyor. - BALIKESİR