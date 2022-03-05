16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli takımı için sporcu taramaları Eskişehir ve Kütahya'da yapıldı - Son Dakika
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16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli takımı için sporcu taramaları Eskişehir ve Kütahya'da yapıldı

05.03.2022 11:18
16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli takımı için sporcu taramaları Eskişehir ve Kütahya'da yapıldı

Balkan Şampiyonası ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın oluşturulması için başlatılan oyuncu taramaları, Eskişehir ve Kütahya'da yapıldı.

Balkan Şampiyonası ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın oluşturulması için başlatılan oyuncu taramaları, Eskişehir ve Kütahya'da yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2008-2009 doğumlu sporcuların oyuncu havuzunun belirlenmesi için başlatılan taramalara 91 sporcunun katıldığı belirtildi.

Taramalarda, sporculara uygulanan performans ölçümlerinin yanı sıra teknik becerilerin de gözlemlendiği vurgulanan açıklamada, "Altyapı kız milli takımlar sporcu taramaları, daha sonra planlanacak illerde devam edecek olup, tarama yapılacak iller ve tarihleri Türkiye Voleybol Federasyonu resmi sitesi www.tvf.org.tr'den duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Eskişehir, voleybol, Kütahya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli takımı için sporcu taramaları Eskişehir ve Kütahya'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli takımı için sporcu taramaları Eskişehir ve Kütahya'da yapıldı - Son Dakika
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