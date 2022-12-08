Real Madrid, 16 yaşındaki futbolcu için 72 milyon euro transfer bedelini gözden çıkardı - Son Dakika
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Real Madrid, 16 yaşındaki futbolcu için 72 milyon euro transfer bedelini gözden çıkardı

08.12.2022 23:27

Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Endrick Felipe ile anlaştı. Transferin 72 milyon euro bedelle tamamlandığı belirtilirken oyuncunun 2024 yılında takıma katılacağı ifade edildi.

Real Madrid Brezilya'nın gelecek yıllarda en önemli oyuncularından olması beklenen Endrick Felipe transferinde mutlu sona geldi.

72 MİLYON AVROYA KADROYA KATTI

Henüz 16 yaşında olan Felipe, rekor bedelle dünya devinin yolunu tuttu. Genç oyuncunun 2024 yılında takıma katılacağı aktarıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid 60 milyon euro ve 12 milyon euro bonuslarla birlikte Palmeiras'a 72 milyon Euro ödeyerek

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BU SEZON FORMDA

Öte yandan Felipe, Brezilya Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Felipe 7 maçta toplam 307 dakika sahada kaldı.

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