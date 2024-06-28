16 Yaşındaki Mustafa Özder, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Hazırlanıyor - Son Dakika
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16 Yaşındaki Mustafa Özder, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Hazırlanıyor

Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda birincilik elde eden 16 yaşındaki Mustafa Özder, tozkoparan boyunda şampiyonluk hedefiyle 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanıyor. Mustafa, başpehlivan Ali Gürbüz'e olan hayranlığından dolayı 4 yıl önce güreşe başladı. Disiplin ve azimle çalışarak dereceler elde eden genç sporcu, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda mücadele edecek.

28.06.2024 11:35
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Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda birincilik elde eden 16 yaşındaki Mustafa Özder, tozkoparan boyunda şampiyonluk hedefiyle 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanıyor.

Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesinde okuyan Mustafa, başpehlivan Ali Gürbüz'e olan hayranlığından dolayı 4 yıl önce güreşe başladı.

Disiplin ve azimle çalışarak dereceler elde eden genç sporcu, Kesrik Hilal Spor Kulübü bünyesinde güreşe devam ederken, mayıs ayında Kayseri'de düzenlenen Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Tutkuyla bağlandığı güreşte hedefini büyüten Mustafa, 4-7 Temmuz'da düzenlenecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde tozkoparan boyunda mücadele edecek.

Başpehlivan Ali Gürbüz'ün yolunda ilerlemek isteyen Mustafa, bunun için antrenörleri Eyyüp Genç ve Atilla Mahmat eşliğinde haftanın 6 günü çalışıyor.

"Güreş benim sporum"

Mustafa Özder, AA muhabirine, güreşte iyi bir seviyeye geldiğini, katıldığı bölgesel ve ulusal maçlarda kısa sürede dereceler elde ettiğini söyledi.

Aldığı derecelerle daha da hırslandığını aktaran Mustafa, mayısta birinci olunca yeni başarılara odaklandığını kaydederek şöyle konuştu:

"Güreş sporunun benim sporum olduğunu anladım. Genetik bir yatkınlığımın olduğunu fark ettim ve bu spora bütün gücümle asıldım. Antrenmanlara ilk başladığımda kuvvet gerektiren bir spor olduğu için maçlarda çok zorlanmıştım. Şu an kuvvetlendiğim için zor gelmemeye başladı. Bu spora profesyonel olarak devam etmeyi düşünüyorum. Teknik olarak kendimi geliştirdiğim için çok yorulmuyorum. Antrenmanlar daha zevkli hale geldi."

Güreşte hedef büyüttüğünü dile getiren Mustafa, "İlk hedefim 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyonu olmak. Yağlı güreşin olimpiyatı olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ali Gürbüz gibi şampiyon olmayı hedefliyorum. Bu yolda sadece kendim için değil ülkem için yürümek istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak için şampiyonluklar almayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Mustafa çalışkan ve azimli"

Antrenör Eyyüp Genç de Elazığ'da güreş branşını öne çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Mustafa Özder'in de bu alanda iyi olduğunu aktaran Eyyüp Genç, "Mustafa gayretli bir sporcumuz. Haftanın 6 günü düzenli bir şekilde antrenman yapıyoruz. Bunun sonucunda dereceler yaptı. Edirne'de de derece yapmasını bekliyoruz. Mustafa çalışkan ve azimli. Kendisiyle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 16 Yaşındaki Mustafa Özder, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Hazırlanıyor - Son Dakika

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