Marmaris'te 17. Channel Regatta Yarışları

Spor

17. Channel Regatta Yat Yarışları, bu yıl Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılacak.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) ile Rodos Açık Deniz Yat Kulübünün ortaklaşa organize ettiği yarışlar, 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MIYC'den yapılan açıklamada, Rodos Açık Deniz Yat Kulübü ile yıllar öncesine dayanan dostluğun Channel Regatta Yat Yarışları'na vesile olduğu belirtildi.

Ege Denizi'nin iki yakasında yaşayan denizcilerin, "Ortak denizimizde neden birlikte yarışmayalım?" fikrinden yola çıkarak temelini attığı yarışın sloganının da "Birlikte Yelken" (Sailing Together) olduğu vurgulandı.

Yarışların ilk yıllarında Marmaris'te başlarsa Rodos'ta, Rodos'ta başlarsa Marmaris'te bittiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değişen ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle yarışın dönüşümlü olarak bir yıl Rodos'ta diğer yıl ise Marmaris'te yapılmasına karar verildi. Bu yıl 17'ncisi koşulacak olan yarışın, Ege'nin her iki kıyısında gelişen dostluğun pekişmesine katkısı olacağına inancımız tamdır. Yarışlara yaklaşık 25 tekne ve 250 yelkencinin katılması beklenmektedir. Tüm yarışçıların pruvalarının neta, rüzgarlarının kolayına olmasını dileriz."