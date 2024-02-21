17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur öncesi hazırlıklarını tamamladı

17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur öncesi hazırlıklarını tamamladı

19 Yaş Altı Milli Takım, çıktığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak Elit Tur öncesi hazırlıklarını tamamladı. 17 Yaş Altı Milli Takım ise Almanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Hırvatistan karşılaşmalarıyla hazırlıklarını sonlandırdı.

21.02.2024 11:53  Güncelleme: 11:57
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17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Takım, ağustos ayından itibaren çıktığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Milli takım mart ayında oynayacağı UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Turu'nda Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar grubundan lider çıkması halinde 15-28 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

17 Yaş Altı Milli Takım

Uğur İnceman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takım ise Elit Tur öncesi hazırlıklarını Almanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Hırvatistan karşılaşmalarıyla sonlandırdı. Ay-yıldızlılar UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası Elit Turu'nda Danimarka, Gürcistan ve Sırbistan ile karşılaşacak.

Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte 20 Mayıs-5 Haziran'da düzenlenecek UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek.

Kaynak: AA

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