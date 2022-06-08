17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu - Son Dakika
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17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

08.06.2022 12:08
17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

Romanya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı kadrosu belirlendi.

Romanya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı kadrosu belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 13-19 Haziran'da başkent Bükreş'te yapılacak.

Milli takımda yer alan sporcular şu şekilde:

45 kilo Hacı Zade, 48 kilo Burak Yalçın, 51 kilo Mustafa Kaburga, 55 kilo Sezgin Koşar, 60 kilo Abdullah Toprak, 65 kilo Fatih Acar, 71 kilo Ahmet Yağan, 80 kilo Yusuf Can Bafra, 92 kilo İbrahim Benekli ve 110 kilo Taha Yakup Temel.

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Kaynak: AA

Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu - Son Dakika

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