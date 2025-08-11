17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası Sona Erdi

Karadağ'ın Podgorica şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, turnuvadaki son maçında Faroe Adaları'nı 31-26 mağlup etti.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı organizasyonda oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.

Turnuvanın en golcü oyuncusu ise Türk oyuncu Gazel Dikme oldu. Genç yıldız 75 golle zirvede yer alırken onu Litvanya'dan golle 70 golle Alteja Ustilaite, Polonya'dan 67 golle Jagoda Tobalewska takip etti.