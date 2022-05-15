17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ilk idmanını yaptı - Son Dakika
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ilk idmanını yaptı

15.05.2022 23:38
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ilk idmanını yaptı

İsrail'de 16 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak milli takım, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İsrail'de 16 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak milli takım, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün akşam İsrail'e giden ay-yıldızlı ekiple bir arada olan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaptı.

Milli oyunculara inandığını aktaran Kafkas, "Bizleri hem eleme turunda hem elit turda başarı ile mücadele ederek gururlandırdınız. Yaş grubunuzun en iyi 16 takımının olduğu bu organizasyona katılarak zaten büyük bir başarıya imza attınız. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize şüphemiz yok. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında 17 Mayıs Salı günü İspanya ile karşılaşacak.

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Milli Takım, Futbol, İsrail, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ilk idmanını yaptı - Son Dakika


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