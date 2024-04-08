17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Sonuçları

Bursa'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Gürsu Sporcu Fabrikası Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, kulüp sıralamasında birinciliği Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü elde etti. Eskişehir DSİ Bentspor Kulübü ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
Organizasyonda tek erkeklerde Mehmet Can Töremiş, tek kadınlarda Aleyna Korkut şampiyonluğa ulaştı.
Çift erkeklerde Gökay Göl ile Mehmet Can Töremiş, çift kadınlarda Nisa Nur Çimen ile Aleyna Korkut, karışık çiftler kategorisinde ise Gökay Göl ile Nisa Nur Çimen şampiyonluğa ulaştı.
Müsabakaların ardından dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
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Elazığspor'un Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek, cezalı duruma düştü. Şimşek, Hacettepe 1945 maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Takım, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Elazığspor-K. Bulvarspor maçının ikinci yarısına çıkamayan tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu'nun sağlık durumu, midesinden rahatsızlanması nedeniyle değiştirildi. Genel sağlık durumu iyi olan Canbazoğlu, Hacettepe 1945 deplasmanında forma giyebilecek.
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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yaşayan yelken sporcuları Hasan Çıplak ve Şeref Özsoy, Haziran ayında Norveç'te yapılacak olan Double Handed Dünya Yelken Yarışı Şampiyonası'na Türkiye'den katılacak ilk ekip oldu. 73 takımın katılacağı yarışta, Çıplak ve Özsoy ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecekler.
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Pendikspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıkladığı seçim tarihinin geç olduğunu belirterek, seçimli genel kurula bir an önce gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Kulüp, TFF'nin mevcut düzenin düzelmesi ve Türk futbolunun hak ettiği güzel günlere ulaşması için sezon sonunda acil olarak seçime gitmesini önerdi.
Niğde Valiliği, bayram tatiline çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerini artırdı ve sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. Niğde Valisi Cahit Çelik ise vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını istedi.
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