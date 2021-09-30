İtalyanlar, Barcelona'nın 17 yaşındaki keşfi Türk Emre Demir'e geniş yer ayırdı. İtalyan medyası, son dönemde Hakan Çalhanoğlu, Merih, Yusuf, Burak, Cengiz gibi oyuncuların Avrupa futboluna damga vurduğunu, sırada Emre'nin olduğunu belirtti.
İtalyan basınında çıkan haberlerde Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın, Barcelona transferinde yol gösterici olduğu, önemli bir vizyon olduğu belirtildi. Ayrıca Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın, futbol takımının ilk kadın başkanı olduğuna dikkat çekildi.
Son Dakika › Spor › 17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi - Son Dakika Spor