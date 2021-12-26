17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı

Antalya Kumluca Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu Anıl Özeşker, enduro yarışlarında gençler kategorisi ve genel klasmanda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Süper Enduro Motosiklet şampiyonu Anıl Özşeker, 18 Aralık'ta İstanbul Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen törende Türkiye Süper Enduro şampiyonluğu, Türkiye Enduro şampiyonluğu ve Türkiye Süper Enduro genel klasman üçüncülüğü kupalarını aldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından değişik bölgelerde düzenlenen zorlu mücadelelerde şampiyon olan Anıl Özşeker, federasyonun düzenlediği her yarışmaya katılım sağladı.

"Yarışmalarda derecelere girdim"

Kumluca Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu Anıl Özşeker yaptığı açıklamada, "Çocuk yaşlarımdan beri yarış motosikleti kullanıyorum. Çok çalıştım. 2020 yılında Kemer'de düzenlenen Sea To Sky Kemer Motosiklet Yarışmaları'nda ilk defa uluslararası bir yarışmaya katıldım. Bu yarışmalarda dereceye girdim. Bu başarımdan sonra önüm açıldı. Ondan sonra katıldığım tüm yarışmalarda başarı elde ettim" dedi. - ANTALYA