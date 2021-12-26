Üye Girişi
17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı - Son Dakika

17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı

26.12.2021 11:55
17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı

Antalya Kumluca Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu Anıl Özeşker, enduro yarışlarında gençler kategorisi ve genel klasmanda Türkiye birincisi oldu.

Antalya Kumluca Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu Anıl Özeşker, enduro yarışlarında gençler kategorisi ve genel klasmanda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Süper Enduro Motosiklet şampiyonu Anıl Özşeker, 18 Aralık'ta İstanbul Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen törende Türkiye Süper Enduro şampiyonluğu, Türkiye Enduro şampiyonluğu ve Türkiye Süper Enduro genel klasman üçüncülüğü kupalarını aldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından değişik bölgelerde düzenlenen zorlu mücadelelerde şampiyon olan Anıl Özşeker, federasyonun düzenlediği her yarışmaya katılım sağladı.

"Yarışmalarda derecelere girdim"

Kumluca Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu Anıl Özşeker yaptığı açıklamada, "Çocuk yaşlarımdan beri yarış motosikleti kullanıyorum. Çok çalıştım. 2020 yılında Kemer'de düzenlenen Sea To Sky Kemer Motosiklet Yarışmaları'nda ilk defa uluslararası bir yarışmaya katıldım. Bu yarışmalarda dereceye girdim. Bu başarımdan sonra önüm açıldı. Ondan sonra katıldığım tüm yarışmalarda başarı elde ettim" dedi. - ANTALYA

17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı
17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı
17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı
17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı

YORUMLAR
500

Motosiklet, Kumluca, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı - Son Dakika Spor


Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi         
11:55
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
11:06 Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 12:01:15. #1.11#
SON DAKİKA: 17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement