Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.
Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Türkiye, İspanya'ya 41-17 yenilirken, Kuveyt'i 29-12 mağlup etti.
Türkiye, yarın saat 10.15'te Mısır, 18.30'da ise Romanya ile karşılaşacak.
Şampiyonanın ilk gününde oynanan 8 maçta alınan sonuçlar şöyle:
İspanya-Türkiye: 41-17
Kuveyt- Karadağ: 19-33
Mısır- İtalya: 25-21
Romanya- Yunanistan: 25-27
Türkiye-Kuveyt: 29-12
Hırvatistan-İspanya: 22-30
İtalya-Romanya: 24-26
Karadağ-Mısır: 20-32
Kaynak: AA
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