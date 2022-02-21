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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

21.02.2022 21:41
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Türkiye, İspanya'ya 41-17 yenilirken, Kuveyt'i 29-12 mağlup etti.

Türkiye, yarın saat 10.15'te Mısır, 18.30'da ise Romanya ile karşılaşacak.

Şampiyonanın ilk gününde oynanan 8 maçta alınan sonuçlar şöyle:

İspanya-Türkiye: 41-17

Kuveyt- Karadağ: 19-33

Mısır- İtalya: 25-21

Romanya- Yunanistan: 25-27

Türkiye-Kuveyt: 29-12

Hırvatistan-İspanya: 22-30

İtalya-Romanya: 24-26

Karadağ-Mısır: 20-32

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İspanya, Türkiye, Akdeniz, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika Spor


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