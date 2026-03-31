31.03.2026 16:29
Marmaris'te üniversite öğrencileri için düzenlenen 18. Campus Cup yelkenli yarışları başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "18. Campus Cup" yelkenli yarışları başladı.

Marmaris Körfezi ve körfez dışında gerçekleştirilen organizasyona, Acıbadem, Beykoz, Bilgi, Boğaziçi, Cerrahpaşa, Ege, Galatasaray, İstanbul, İTÜ, İzmir Ekonomi, Kadir Has, Koç, Marmara, ODTÜ, Özyeğin, Piri Reis, Yaşar, Yıldız Teknik üniversitelerinden 27 takım ve 257 yelkenci katılıyor.

Yarışlar öncesi başhakem Ezgi Kalaycı başkanlığında düzenlenen dümenci toplantısıyla hazırlıklarını tamamlayan ekipler, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan denize açılarak yarış öncesinde antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkuru belirlemesinin ardından yelkenciler, ilk gün yarışlarında ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıflarında dereceye girmek için yelken açtı.

İlk gün koy içinde iki üçgen ve bir coğrafi rota olmak üzere üç yarış gerçekleştirildi.

MIYC Başkanı Bülent Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yıldır üniversiteli gençlere deniz sevgisini aşılamak amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin yelkene olan ilgisinden gurur duyduklarını ifade eden Çelik, "Tüm üniversiteli yelkencilerimizin pruvalarının neta, rüzgarlarının kolayına olmasını dileriz." dedi.

18. Campus Cup, 2 Nisan'daki final yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Denizcilik, Marmaris, Etkinlik, Muğla, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
