18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika

Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Çanakkale Geçilmez' diyerek dünya tarihinin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale Zaferi'mizin 107. yılı kutlu olsun."

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için cepheye gönüllü olarak koşan Mekteb-i Sultani öğrencilerini sonsuz şükran ve saygıyla anıyoruz."

Beşiktaş Kulübü de Başkan Ahmet Nur Çebi'nin mesajını paylaştı. Çebi, mesajında şunları kaydetti:

"18 Mart 1915. Aziz milletimizin kahramanlık destanı Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 107 yıl geçti. Kulübümüzün birçok sporcusu, tarihimizin en önemli milli mücadelelerinden biri olan ve 'Çanakkale Geçilmez' efsanesinin doğduğu bu savaşta, diğer kahraman askerlerimizle omuz omuza vererek mukaddes topraklarımızı korumak için canlarını feda etmiştir. Aziz milletimizin hafızasında ve kalbinde müstesna bir anlam ifade eden Çanakkale Zaferi, kulübümüzün şanlı tarihinde özel bir yere ve manevi değere sahiptir. Çanakkale ve diğer cephelerde savaşırken şehit düşen şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ile Behzat, sergiledikleri kahramanlıklarla Beşiktaş'ımızın gururu, onuru ve övünç kaynağı olmuşlardır. Çanakkale'de şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada ise "Büyük bir zafer olarak gururla andığımız, dünya tarihine geçen en önemli muharebelerden biri olan ve benzerine çok az rastlanan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.