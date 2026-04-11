Uluslararası Osmangazi tarihi kent koşusu\'nda bin 418 sporcu yarışacak

11.04.2026 18:18  Güncelleme: 18:19
Osmangazi Belediyesi, 12 Nisan Pazar günü düzenlenecek Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'na katılacak sporculara göğüs numaralarını dağıttı. Bu yılki etkinlikte toplam 1.418 sporcu kayıt yaptırdı ve koşu, Bursa'nın tarihi mekanları arasında gerçekleştirilecek.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu öncesinde, katılımcılara göğüs numaraları dağıtıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da yarışta kullanacağı numarayı teslim aldı.

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl 21'incisini düzenlediği "Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Etkinlikleri" kapsamında gerçekleşecek 18. Uluslararası Bursa Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'na katılacak olan sporcular, göğüs numaralarını teslim aldı. "Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Etkinlikleri" kapsamında organize edilen bu yılki koşuya 862'si erkek ve 556'sı kadın olmak üzere toplam bin 418 kişi kayıt yaptırdı. Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek koşu bu yıl Bursa'nın Fethi'nin 700. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle de yerli ve yabancı sporcular tarafından yoğun bir ilgi gördü.

Toplam 4 bin 136 metre uzunluğundaki parkur, saat 10.00'da Saltanat Kapı Surlar Bölgesi'nden başlayacak. Sporcular, yarış boyunca Bursa'nın tarihi surları ve önemli noktaları arasında koşarak kentin eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı bulacak. Bu yılki yarışa en genç 2023 doğumlu, en yaşlı ise 1940 doğumlu sporcu katılım sağladı.

"Tarihi koşuya ben de çocuklarımla birlikte katılacağım"

Osmangazi Belediyesi olarak 12 Nisan Pazar günü 18'incisini düzenleyecekleri Uluslararası Tarihi Kent Koşusu'na tüm Bursalıları davet eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Tophane Saltanat Kapı'dan start alacak koşuda katılımcılar, yaklaşık 4 kilometrelik parkur boyunca Bursa'nın tarihi mekanları arasında koşma fırsatı bulacak. Havanın da güzel olması beklenirken, spor yapmak ve sağlıklı bir gün geçirmek isteyen herkesi 12 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Saltanat Kapı'ya bekliyoruz. Geleneksel hale gelen Tarihi Kent Koşusu'na katılacak tüm yarışmacılara şimdiden başarılar diliyorum. Ben de 16 numaralı formamla, çocuklarımla birlikte bu anlamlı koşuda yer alacağım." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

