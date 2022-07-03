18 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika
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18 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

03.07.2022 15:15
18 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

İsrail'in ev sahipliğinde yarın başlayacak 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarını tamamladı.

İsrail'in ev sahipliğinde yarın başlayacak 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarını tamamladı.

Milli atletler, Kudüs'te yer alan ve şampiyonaya ev sahipliği yapacak Givat Ram Atletizm Stadyumu'nda son hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlıların kafile başkanlığını yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Madalya şansımızın çok fazla olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın da bunun inancında olduğuna eminiz. Kudüs'e Türk milletini temsilen geldik. Bu organizasyonun Kudüs'te olması bizim için çok önemli. Çocuklarımızın başarılı performanslar sergileyeceğine inancımız tam. Burada hem manevi değerler hem de milli duygular içerisinde bir yerlere varmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cezayir'in Oran kentinde organize edilen 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizmde çok büyük başarılar elde ettiklerini vurgulayan Alpkılıç, "Birçok şampiyonada geçmişteki başarıların üzerine çıkıyoruz. Bu gençlerimizi olimpiyatlara yetiştirmek adına bu organizasyona da önem veriyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 48 ülkeden 501 kadın ve 491 erkek olmak üzere toplam 992 sporcu mücadele edecek.

Yarışmaların ilk gününde 22 branşta seçmeler yapılacak ve bu müsabakaların 11'inde Türk atletler sahne alacak.

7 Temmuz'da tamamlanacak şampiyonada yarışacak milli atletler ve branşları şöyle:

Erkekler

100 metre: Melih Candaş, Taha Özal

200 metre: Taha Özal, Yusuf Sanğu

400 metre: Alişan Alphan, Ömer Faruk Esen

800 metre: Muhammed Mustafa Arslan, Muhammet Köroğlu

1500 metre: Batuhan Eser, Yusuf Talha Toprak

3 bin metre: Utku Göler, Caner Can Tunçtan

2 bin metre engelli: Furkan Mutlu, Cuma Özcan

110 metre engelli: Demirhan Özmen, Yakup Efe Suratlı

400 metre engelli: Mustafa Çinpolat, Hürkan Koç

Yüksek atlama: Mehmet Eren Karayaz, Deniz Kaan Kartal

Üç adım: Arda Umunç

Gülle atma: Mehmet Mahsun Er, Ali Peker

Çekiç atma: Yusuf Bozkaş, Habib İslam Kurt

10 bin metre pist yürüyüş: Şeyhmus Çapat, Mehmet Güngör

Kadınlar

100 metre: Mira Akan, Zeynep Kaya

200 metre: Zeynep Kaya

400 metre: Aysel Önder, Edanur Tulum

800 metre: Dilek Koçak, Behiye Yavaşça

1500 metre: Ayça Fidanoğlu

3 bin metre: Hatice Kılıç, Edibe Yağız

2 bin metre engelli: Selen Canlı, Ceren Kılıç

100 metre engelli: Elif Ilgaz, Defne Tuna

400 metre engelli: Gülşah Cebeci, Elif Ilgaz

Sırıkla atlama: Cemile Güner

Disk atma: Sudenaz Çetin, Şeyma Yıldırar

Cirit atma: İrem Batu

5 bin metre pist yürüyüş: Esra Bingöl, Tülin Ek

YORUMLAR
500
Mardinli Fatma'dan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarı Mardinli Fatma'dan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarı 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15: 23.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15: 23.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı.
Kaynak: AA

Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika

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