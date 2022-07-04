18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

04.07.2022 22:32
18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 milli sporcu finale yükseldi.

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 milli sporcu finale yükseldi.

Batı Kudüs'te yer alan Givat Ram Atletizm Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde seçme ve eleme müsabakaları yapıldı.

Kadınlar bin 500 metrede Ayça Fidanoğlu ve 800 metrede Dilek Koçak ile erkekler bin 500 metrede Batuhan Eser adlarını finale yazdırdı.

Şampiyonada kadınlar 400 metrede Edanur Tulum ile 100 metre engellide Defne Tuna ise yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Milli sporcuların müsabakalarını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da takip etti.

48 ülkeden toplam 992 sporcunun mücadele ettiği 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na yarın devam edilecek.

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Kaynak: AA

Atletizm, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

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