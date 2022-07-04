48 ülkeden toplam 992 sporcunun mücadele ettiği 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na yarın devam edilecek.

Kadınlar bin 500 metrede Ayça Fidanoğlu ve 800 metrede Dilek Koçak ile erkekler bin 500 metrede Batuhan Eser adlarını finale yazdırdı.

Kaynak: AA

Atletizm, İsrail, Spor, Son Dakika

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