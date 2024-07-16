18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 Mağlup Etti

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, beşinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 (25-18, 25-23, 25-22) mağlup etti.
Milliler, şampiyonadaki altıncı maçında 17 Temmuz'da saat 15.00'te Ukrayna ile karşılaşacak. Müsabaka, Bulgaristan Voleybol Federasyonu'nun Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Ay-yıldızlıların kalan maçlarının programı şu şekilde:
17 Temmuz
15.00 Ukrayna-Türkiye
18 Temmuz
15.00 Türkiye- Avusturya - İSTANBUL
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