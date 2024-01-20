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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Grubu ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Milliler, 25-21, 25-17 ve 25-19'luk setlerle rakibini mağlup etti. Takım, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puan alarak grubu ikinci sırada tamamladı ve üçüncülük maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Sırbistan\'ı 3-0 mağlup etti
20.01.2024 - 21:41,
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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Grubu ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, ikinci maçında Sırbistan'ı 25-21, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Grubunu 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puan alarak ikinci sırada tamamlayan 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, üçüncülük maçında yarın TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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