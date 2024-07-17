18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Ukrayna'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Ukrayna'yı 3-1 Yendi

Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'ta yer alan Türkiye, Ukrayna ile oynadığı altıncı maçı 3-1 kazandı. Milli takım, Sofya'da oynanan maçta rakibini setlerde 25-23, 18-25, 25-20 ve 25-19'luk skorlarla mağlup etti. Türkiye, yedinci maçını ise yarın Avusturya ile yapacak.

17.07.2024 18:51
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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki altıncı maçında Ukrayna'yı 3-1 yendi.

Organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Ukrayna ile karşılaştı.

Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçı 25-23, 18-25, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.

Grubunda üçüncü galibiyetini elde eden Türkiye, şampiyonadaki yedinci maçını yarın Avusturya ile yapacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Ukrayna'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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