18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Ukrayna'yı 3-1 Yendi

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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki altıncı maçında Ukrayna'yı 3-1 yendi.

Organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Ukrayna ile karşılaştı.

Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçı 25-23, 18-25, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.

Grubunda üçüncü galibiyetini elde eden Türkiye, şampiyonadaki yedinci maçını yarın Avusturya ile yapacak.