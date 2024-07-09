18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Bulgaristan'da Başlıyor - Son Dakika
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Spor

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Bulgaristan'da Başlıyor

Voleybolda düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak. Türkiye Milli Takımı, Bulgaristan, Avusturya, Finlandiya, Fransa, Polonya, Portekiz ve Ukrayna ile mücadele edecek.

09.07.2024 10:43
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Voleybolda 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyona başkent Sofya ve Filibe kenti ev sahipliği yapacak.

Milli takım, 1. Grup'ta Bulgaristan, Avusturya, Finlandiya, Fransa, Polonya, Portekiz ve Ukrayna'yla mücadele edecek. Milliler, grup karşılaşmalarını Sofya'daki Levski Sofya Spor Salonu'nda oynayacak.

Grup etabı sonunda ilk iki sırada yer alan ülkeler, adlarını yarı finale yazdıracak.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 14 kişilik sporcu kadrosu şu şekilde:

Ömercan Burak Karahan, Mehmet Buğra Akarsu, İsmail Ayrancı, Abdulvahap Han, Hakan Koçal, Kaan Barlak, Demir Uzunca, Berk Şentürk, Uğur Aslan, Ege Ersoy, Mehmet Ege Biber, Ata Ünver, Sarp Titiz, Recep Çınar Yağlı.

Maç programı

Milli takımın maç programı ise şu şekilde:

Yarın:

15.00 Finlandiya-Türkiye

11 Temmuz:

12.30 Portekiz-Türkiye

12 Temmuz:

20.00 Türkiye-Fransa

14 Temmuz:

15.00 Polonya-Türkiye

15 Temmuz:

17.30 Türkiye-Bulgaristan

17 Temmuz:

15.00 Ukrayna-Türkiye

18 Temmuz:

15.00 Türkiye-Avusturya

Kaynak: AA

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