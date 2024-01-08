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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı Avrupa 2024 Elemeleri'nde 4. sırada tamamladı - Son Dakika
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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı Avrupa 2024 Elemeleri'nde 4. sırada tamamladı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Avrupa 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nu 4. sırada tamamladı. Son maçta Ukrayna ile berabere kalan milliler, B klasmanı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı Avrupa 2024 Elemeleri\'nde 4. sırada tamamladı
08.01.2024 - 11:17,
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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Avrupa 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nu 4. sırada tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Zubri kentinde düzenlenen turnuvada dün grubun üçüncü ve son maçında çıkan milliler, Ukrayna ile karşılaştı. Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 12-10 önde kapatan milliler, karşılaşmadan da 25-25 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla grubu dördüncü sırada tamamlayan milliler, 10-18 Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek B klasmanı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milliler, eleme grubunda daha önce Çekya'ya 32-30, Estonya'ya da 33-24 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA
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