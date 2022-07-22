18 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Letonya'da düzenlenecek 2. Klasman Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Riga'da 8-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda A Grubu'nda mücadele edecek milliler, Ankara THF Spor Kompleksi'nde çalışıyor.

Kampla ilgili değerlendirmede bulunan 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı Başantrenörü İsmail Tarakçı, "U18 Milli Takım kampımız, 23 sporcu ile Ankara'da günde çift idman ile devam ediyor. Hedefimiz öncelikle iyi hentbol oynamak, hızlı oyun ve savunma sistemini oturtmak, beraber takım halinde mücadele etme ve kazanma isteğini geliştirmek. U20 turnuvasında mücadele eden sporcularımız, bu tecrübeyle U18 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlandı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek en iyi dereceyi almak hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, 8 Ağustos'ta Kuzey Makedonya, 9 Ağustos'ta Letonya ve 11 Ağustos'ta ise Kosova ile karşılaşacak.

B Grubu'nda ise İsviçre, Lüksemburg ve Belçika yer alacak.