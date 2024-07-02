18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Bulgaristan'a 3-1 yenildi

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'a 3-1 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, organizasyonun ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaştı.
Rakibine 25-22, 25-21,19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenilen milli takım, organizasyondaki ilk mağlubiyetini aldı.
Milliler, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 14.30'da Almanya'yla karşılaşacak. Müsabaka Yunanistan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
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