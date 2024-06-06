18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan ve Avrupa Şampiyonaları için Ankara'da hazırlanıyor - Son Dakika
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18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan ve Avrupa Şampiyonaları için Ankara'da hazırlanıyor

18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan ve Avrupa Şampiyonaları için Ankara\'da hazırlanıyor

18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Ankara'da düzenlenen kampta Balkan ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyor. Milliler, 18-22 Haziran'da Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası ve 1-13 Temmuz tarihlerinde Yunanistan ve Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Milli takımın 24 kişilik geniş sporcu kadrosunda birçok genç yetenek yer alıyor.

06.06.2024 12:55
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18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan ve Avrupa şampiyonalarına Ankara'da düzenlenen kampta hazırlanıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 18-22 Haziran'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası ve 1-13 Temmuz tarihlerinde Yunanistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli takımın 24 kişilik geniş sporcu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Irmak Nil Akpınar, Esmanur Erdoğan, Elif İlhan, Aylin Uysalcan, Eslem Yılmaz, Ceyda Kuyan, Melis Başaran, Ceren Hasdemir, Ceylin Kuyan, Ecrin Selis Türkyaşar, Başak Şahin, Derinsu Bihan, Minel Nefin Özen, Güz Özerol, Begüm Kaçmaz, Duru Şah Tırpancı, Dila Karaboğa, Kübra Evsen, Mina Olgar, Beritan Canbeyli, Ece Esepaşa, Zeynep Nur Altıntaş, Defne Yıldız ve Duru Zambak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan ve Avrupa Şampiyonaları için Ankara'da hazırlanıyor - Son Dakika

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