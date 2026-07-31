18 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

18 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 18 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Karadağ ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki şampiyonada Türkiye, C Grubu'nda İspanya, Karadağ ve Slovenya ile mücadele edecek.

Milli takım, grup aşamasındaki ilk maçında yarın TSİ 16.45'te Karadağ ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu ve maç programı şöyle:

Kadro

Ayşe Melek Demirer, Azra Tura, Begüm Demir, Begüm Erdal, Defne Çınar, Ece Çelik, Elif Eslem Akdoğan, Esma Tanrıverdi, Fatma Serra Uyar, Liva Aksoy, Naz Secerlioğlu, Simge Erol

Maç programı

Yarın:

16.45 Karadağ-Türkiye

2 Ağustos Pazar:

14.00 Türkiye-İspanya

3 Ağustos Pazartesi:

21.45 Türkiye-Slovenya

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Karadağ, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
FIFA’dan Hatayspor’a “6 puan“ silme cezası FIFA'dan Hatayspor'a "6 puan" silme cezası

18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
18:00
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 18:25:02. #7.13#
SON DAKİKA: 18 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.