Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

07.08.2022 19:01
Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, grup maçında İspanya'ya 56-40 yenildi.

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, grup maçında İspanya'ya 56-40 yenildi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan İspanya, soyunma odasına 22-16 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, son çeyreğine 42-31'lik skor üstünlüğüyle girdiği mücadeleden 56-40 galip ayrıldı.

Grupta Polonya galibiyetinin ardından ilk yenilgisini alan Türkiye, yarın İtalya ile TSİ 16.45'te karşılaşacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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