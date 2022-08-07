Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, grup maçında İspanya'ya 56-40 yenildi.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.
Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan İspanya, soyunma odasına 22-16 üstün gitti.
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, son çeyreğine 42-31'lik skor üstünlüğüyle girdiği mücadeleden 56-40 galip ayrıldı.
Grupta Polonya galibiyetinin ardından ilk yenilgisini alan Türkiye, yarın İtalya ile TSİ 16.45'te karşılaşacak.
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