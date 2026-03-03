18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an - Son Dakika
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an

03.03.2026 09:06
Real Madrid'in Getafe ile oynadığı maçta Arda Güler'in tribünlere yaptığı jest dikkat çekti. Genç futbolcu, maçı izlemeye gelen ailesi ve kız arkadaşı Duru Nayman'ı sahadan selamladı. Bu özel an yoğun ilgi gördü.

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar, 8 maçlık galibiyet serisinin ardından ligde üst üste ikinci yenilgisini alırken Getafe, 18 yıl sonra Bernabeu'da kazandı.

2008'DEN SONRA İLK KEZ

Getafe, Real Madrid'i deplasmanda en son 2008 yılında mağlup etmişti. Aradan geçen 18 yılın ardından gelen bu galibiyet, konuk ekip adına tarihi bir anlam taşıdı. Bitiş düdüğüyle birlikte Getafeli futbolcular sahada büyük sevinç yaşadı.

ARDA GÜLER'DEN TRİBÜNE SELAM

Karşılaşmayı tribünden takip eden Arda Güler'in ailesi ve kız arkadaşı Duru Nayman da mücadeleyi yerinden izledi. Milli futbolcu, maç sırasında tribünlere dönerek ailesini ve Duru Nayman'ı selamladı. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Yakinda bu adami kovarlar 5 3 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    tekrar söylüyorum bu çocuktan futbolcu olmaz. real madrid şampiyon olmak için kazanmak zorunda bu çocuğun aklı fikri gevşeklik. 2 4 Yanıtla
  • Resul Bey Resul Bey:
    ailen uğursuz gelmiş koçum 1 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
