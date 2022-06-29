19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

29.06.2022 19:30
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda halka aleti finallerinde milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş, kulplu beygirde ise Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda halka aleti finallerinde milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş, kulplu beygirde ise Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler alet finallerinde serilerini sundu.

Halka aletinde yarışan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 14.850 puanla altın, Adem Asil 14.750 puanla gümüş madalya elde etti.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise kulplu beygirde 14.000 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

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Son dakika haberleri... Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finallerinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı. Son dakika haberleri... Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finallerinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı. Son dakika haber! Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda halka aletinde milli cimnastikçlerden İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş madalya kazandı. Son dakika haber! Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda halka aletinde milli cimnastikçlerden İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş madalya kazandı.
Kaynak: AA

Milli Cimnastikçi, Akdeniz Oyunları, İbrahim Çolak, Adem Asil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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